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Yüksekova'da yol kumlama çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri kumlama çalışması yürütüyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri kumlama çalışması yürütüyor.


Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri, son günlerde farklı cadde ve sokaklarda kumlama ve stabilize çalışması yürütüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında bugünde Esenyurt Mahallesi'ne bağlı 1216 Sokakta ve Esentepe Mahallesi'ndeki Su Deposu Caddesi'nde kumlama ve stabilize çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Başkanı Remziye Yaşar, “Kısıtlı imkanlarla ilçemiz için elimizden geleni yapmaya çabalıyoruz. Bozuk olan yollarımızı programa alarak sırasıyla kumlama yaparak yaya ve araç geçişinin rahat bir şekilde sağlanması için çalışıyoruz. Bugünde ekiplerimiz Esentepe ve Esenyurt mahallelerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Programa aldığımız yollarımızı en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

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