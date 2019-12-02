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Yüksekova'da yol kumlama ve stabilize çalışması

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, programa alınan cadde ve sokaklarda kumlama ve stabilize çalışması yürütüyor.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, programa alınan cadde ve sokaklarda kumlama ve stabilize çalışması yürütüyor.


Cumhuriyet, Mezarlık ve Esenyurt mahallelerindeki cadde ve sokaklarda kumlama ve stabilize çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Zirek, “Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizin talimatları ile bir nebzede olsa yollarımızdaki sıkıntıların giderilebilmesi, vatandaşlarımızın kısmen de olsa rahat edilebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kar yağışı öncesi söz konusu çalışmayı elimizden geldiğince sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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