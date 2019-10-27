Yüksekova'da yol yapım çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolların asfaltlanması için altyapı çalışmaları başlatıldı.

Yüksekova Belediyesinin ve Hakkari Valiliğinin girişimleri sonucu Karayolları Bölge Müdürlüğünün destekleriyle sıcak asfalt (BSK) çalışmalarının başlaması için zemin hazırlama çalışmaları başlatıldı. Başlatılan çalışmayı yerinde takip eden Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova'nın yollarının ilçenin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. Altyapı ile ilgili çalışmalar bittikten sonra yollarla ilgili sıkıntıları daha net gördüklerini ifade eden Doğramacı, "İnşallah bütün kurumlarımızla, Karayolları Genel Müdürlüğümüzle ve valiliğimizin bizlere verdiği destekle çalışmaya başlıyoruz. Eğer iklim şartları da el verirse, kar yağmadan yollarımızla ilgili ciddi bir çalışma başlatacağız. Cengiz Topel Caddesi'nde daha önce planlanmış olan projemizi hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Biz bu mevsimin sonuna gelmiş durumundayız. Yollarımız inşallah her halükarda daha güzel bir şekilde yapılacak. Yüksekovalıların içleri bu konuda müsterih olsun. İnşallah çok yakın zamanda bu çamurdan ve sıkıntılı görüntüden kurtulacağız” dedi.