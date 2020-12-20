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Yüksekova'da yollar tazyikli suyla yıkandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kısıtlamayı fırsat bulan belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kısıtlamayı fırsat bulan belediye ekipleri yolları tazyikli suyla yıkadı.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de ekipler pazartesi günü iş başı yapacak vatandaşlar için yoğun mesaiye başladı. İlçede 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Osman Doğramacı talimatları üzerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Cengiz Topel Caddesi tazyikli suyla yıkandı.


Yüksekova Belediyesi ekipleri, her hafta sonu yolları yıkayacaklarını, temiz bir Yüksekova için hizmet vereceklerini belirttiler.


Öte yandan, ilçede vatandaşlar kısıtlamaya uyarken, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

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