Yüksekova'da Yüksek Kesimlerde Kar Mücadelesi

İlçeye bağlı Yüksek kesimler İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tüm zorluklara rağmen vatandaşlar hiç ulaşım sıkıntısı çekmesin diye gece gündüz çalışıyorlar.

İlçede kar kalınlığı 1 metreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 6 metreyi aşan kar, karla mücadele ekiplerinin işlerini de bir o kadar zorluyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6 metreyi aşarken, kepçe üzerinde çalışan personel soğuk havalara rağmen, çığ riskin olduğu bölgelere giderek tüm zorluklara karşın yolları açıyorlar.

Diğer tarafta ise Yüksekova ilçesine bağlı 63 köy ve 117 mezra yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor.