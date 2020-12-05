Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havalardan dolayı bir köpeğinin üzerine örtülen battaniye görenlerin yüreğini ısıttı.

Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, sokakta yaşayan hayvanları da etkiledi. Şemdinli yolu üzerinde iş yeri bulunan bulunan Şevket Engin adlı esnaf, soğuktan üşüyen köpeğin üzerine serdiği battaniye ile yürekleri ısıttı. Yüksekova Sokak Hayvanları Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, "Öncelikle esnaf arkadaşımızı bu davranışından dolayı tebrik ederim. Yüksekova halkı bu esnaf arkadaşımızın yaptığı nazik olaydan dolayı sahiplenme veya evimizde bulunan fazla battaniye, yemek arttıklarımızı sokak köşelerine bırakırsak hayvanlarımız ne üşür nede aç ve susuz kalır. Bunun için canı gönülden bu soruna elbirliğiyle tüm Yüksekova sakinleri desteğini vereceğine inanarak saygı ve sevgilerimi derneğimiz adına sunuyorum'' dedi.