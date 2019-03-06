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Yüksekova'da ‘Z-Kütüphane' açılışı

kütüphanenin açılışı yapıldı.


Yüksekova İmam Hatip Ortaokuluna AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan'ın katkılarıyla yapılan Z-Kütüphanenin açılışına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ile kurum amirleri katıldı. Açılış öncesi konuşan Kaymakam Kendüzler, yapılan kütüphanenin öğrencilere iyi bir katkı sağlayacağını belirterek, yapımda emeği geçen Teoman Zeydan'a da teşekkür etti.


Teoman Zeydan'ın da bir konuşma yapmasının ardından Açılış programı, protokolün kütüphaneyi gezmesiyle son buldu.

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