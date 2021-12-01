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Yüksekova'da Zakkum konseri coşturdu

Türk Rock Müziği’nin sevilen gruplarından Zakkum, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Türk Rock Müziği'nin sevilen gruplarından Zakkum, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayranlarını coşturdu.


Türk Rock Müziği'nin sevilen grubu Zakkum, ilk kez Yüksekova'da hayranlarıyla bir araya geldi. La Cassa Kafe'de sahne alan grup, sevilen şarkıları ile Yüksekovalıları geç saatlere kadar eğlendirdi. Konsere çevre il ve ilçelerin yanı sıra İranlı turistler de ilgi gösterdi.


Yüksekova'da hayranlarıyla bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getiren Zakkum, hayranlarına teşekkür etti.


Zakkum'u çok sevdiklerini anlatan hayranları ise Yüksekova'da bu tür konserlerin bundan sonra da sürmesini istedi.

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