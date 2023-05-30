Yüksekova'da zirai mücadelede dron dönemi

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Genç Tarım Girişimcileri ile Tarım Teknolojilerinin Etkin Kullanımı" projesi çerçevesinde personellere dron eğitimi verildi.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde 30 personele verilen eğitimde, dronun özellikleri ve uçurulma şekli ile ilgili uygulamalı bilgiler verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ‘Tarımda Dijitalleşme' adı altında bir proje sunduklarını ve projenin kabul edildiğini belirterek, “Projenin maliyeti yaklaşık 60 bin lira. Bu proje sayesinde 30 arkadaşımız eğitim alacak. 4 günlük eğitim sonunda hem sertifika hem de dron ehliyeti verilecek. Arkadaşlarımızın çok işine yarayacak. Bu projemizin amacı, ülkenin tarım ekonomisini geliştirmek, genç istihdamı sağlamak. İlçede zirai mücadelede, bitki sağlığında ve özellikle arazi ölçümlerinde çok işimize yarayacak. Yüksekova'da her zaman çekirgelerle mücadelede sıkıntı yaşıyorduk. Bu projeden sonra dron ile zirai mücadelemiz başarılı geçecektir” dedi.