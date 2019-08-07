Yüksekova'daki çiftçilere eğitim semineri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından muhtarlara ve çiftçilere yönelik “Zoonoz Hastalıkları Bilgilendirme ve Farkındalık” konulu eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 3 gün süreyle Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ‘Zoonoz Hastalıkları Bilgilendirme ve Farkındalık' eğitiminin yanı sıra kurban kesiminde neler yapılması gerektiği de anlatıldı.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Veteriner Hekim Okan Ağırdemir, “Ülkemizde birçok zoonoz hastalık mevcuttur. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte özellikle tüberküloz, brucella, kist hidatit ve şarbon gibi hayvandan insana bulaşan zoonoz hastalıklar günümüzde halen önemini korumaktadır. Halkımızın bu tür hastalıklara yakalanmaması için diğer gerekli eğitimler verilmekte ve gerekli tüm tedbirlerimizi almaktayız” dedi.