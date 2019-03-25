İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'daki öğretmenlere yönelik atölye çalışması

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki öğretmenlere yönelik atölye çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğretmenlere yönelik atölye çalışmalarına devam ediyor.


Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmetçi eğitim kapsamında şu ana kadar yaklaşık bin öğretmene atölye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda "etkinliklerle değerler eğitimi, liderlik ve takım yönetimi, akıl ve zeka oyunları, etkili sınıf yönetimi" gibi bol etkinlikli ve uygulamalı çalışmalar yapılıyor.


İsmet Alkan Anadolu Lisesinde gerçekleşen eğitimler; İGEDER formatörlerinden Liderlik ve Takım Yönetimi Engin Yurtalan, Etkili Sınıf Yönetimi Ali Şenol tarafından veriliyor.


Eğitime, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.