Yüksekova'daki patlama

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli-Yüksekova karayolunda menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan işçileri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, öğle saatlerinde Şemdinli-Yüksekova karayolunda, karayolları ekibinin yapmış olduğu menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan ve hastanede tedavileri süren 2 karayolları işçisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.