Yüksekova'daki sazlık yangınına müdahale sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova'da bulunan ve birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları Nehil Sazlığın dört bir tarafından devam ederken, çevredeki köy sakinleri ise çalışmalara destek veriyor.

Sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirten Bedran Ak adlı vatandaş, “Bugün köy halkıyla birlikte Yüksekova itfaiyesiyle ve jandarma ile beraber sabahtandır seferber olduk. Biz bu yanan kuş cennetine çok üzüldük. Başka yerlere sıçramaması için sabaha kadar nöbet tutacağız. Sağ olsun itfaiye ekipleri olayı duyduğu ilk anda beridir akşam saatlerine kadar müdahale ediyorlar Allah onlardan razı olsun birkaç noktayı da söndürdüler. İnşallah kısa sürede bu yangın biter” dedi.