İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen ‘'Pençe'' operasyonu harekatına destek için Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.