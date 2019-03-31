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Yüksekova'dan çıkan sürücüler Güzeldere'de mahsur kaldı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis ve fırtına yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis ve fırtına yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.


Hakkari ve Yüksekova ilçesinde çıkan sürücüler, Van-Hakkari arasında bulunan 32 virajlar diye bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde sis ve fırtına yüzünden sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Yola hazırlıksız yakalanan sürücüler 1 saate yakın beklediler. Sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle dikkatli bir şekilde ilerlemeye başladılar.

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