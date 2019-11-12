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Yüksekova'dan milli takım seçmelerine 4 kadın futbolcu

U17 Kız Milli Takım seçmelerine Yüksekova Belediyespordan 4 kadın futbolcu davet edildi.


Van'ın Gevaş ilçesinde yapılacak olan Doğu Anadolu Bölgesi U17 Kız Milli Takım seçmelerine Yüksekova Belediyespordan Melek Ağırbaş, Rabia Duman, Esra Gül ve Seher Duman davet edildi. Seçmelere gidecek kadın sporcular, beraberlerindeki Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Metin Kandaş ve kulüp yöneticileriyle Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti. Canlı, U17 Kız Milli Takım aday kadrosuna davet edilen sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

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