İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'dan Tekirdağ'a gelin

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ’a gelin gitti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ'a gelin gitti.


Aygen ve Karaca çifti için ilçedeki bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi. Gelin ve damat ailesinden çok sayıda kişinin katıldığı düğünde, davetliler Kürtçe ve Türkçe ezgiler eşliğinde halay çekip harmandalı oynadı. Gelin kınasının da yakıldığı düğün, coşkulu bir şekilde sona erdi.


Aygen ve Karaca aileleri; düğünün güzel geçtiğini belirterek davetlilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.