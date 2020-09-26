Yüksekova'ki Cilo ve Sat Dağları "Milli Park" oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo ve Sat Dağları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla milli park ilan edildi.

Yüksekova Cilo ve Sat Dağları ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Yüksekova Cilo ve Sat Dağları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince milli park ilan edildi. İlçe'nin 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Göllerinin milli park ilan edilmesi için 2020'nin altıncı ayında çalışma başlatılmıştı. Bölgede onlarca kilise, eskiden yaylacıların koruma amaçlı yaptığı yapılar, dağ silsilesinde Türkiye'nin en yüksek 2 zirvesinin bulunduğu Uludoruk ve 20 bin yıllık buzullar bulunuyor.