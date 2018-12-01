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Yüksekovalı 63 yaşındaki Kurşun, soğuk havalara rağmen çalışıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üç tekerlekli bisiklet süren 63 yaşında olan ve 8 çocuk babası Abdullah Kurşun soğuk havalara rağmen çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç tekerlekli bisiklet süren 63 yaşında olan ve 8 çocuk babası Abdullah Kurşun soğuk havalara rağmen çalışıyor.


İlçenin Cengiz Topel Caddesi çarşı merkezin önünde sabah 7 gibi gelen Abdullah Kurşun, her gün bisikletiyle bu noktada bekleyip müşterilerinin eşyaları evlerine götürülerek geçimini sağlıyor. Ailelerin tek geçim kaynağı olan 3 tekerlekli bisikletler, yaşları 13-20 arasında değişen çocuk ve gençler tarafından hizmet veriliyorsa da Kurşun'da mecburiyetten dolayı bu işi zorda olsa yapıyor. Yüksekova'da işsizliğin fazla olduğunu belirten Kurşun, “Bölgedeki şartlar ve işsizlik bizi zor durumda bırakıyor. Maddi durumumuz kötü olduğu için okulu bırakıp bisikletçiliğe başladım. Ailemi geçindirmek için sabah 7 başlarım ve akşam 8 gibi eve gidiyorum dedi.


Kurşun, ilçedeki işsizliği dile getirerek, “Ben akşama kadar bazen eve siftahsız bile gittiğim oluyor. Ama günlük taş çatlasa 15 TL'yi geçmiyor. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum ne iş olursa yaparım yeter ki iş olsun yapayım” şeklinde konuştu.

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