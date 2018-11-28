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Yüksekovalı Acar, tekrar ''O Ses Türkiye'de''

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında 11 ay önce düello turunda elenen Sayim Acar, aralıkta tekrar yarışmaya katılacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve bir televizyon kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında 11 ay önce düello turunda elenen Sayim Acar, aralıkta tekrar yarışmaya katılacak.


'Sensiz Olmaz' şarkısını seslendiren Acar, Hadise'nin kendisine dönmesini sağlayarak, takımında yer alma şansını yakalamıştı. Bir üst tura geçerek herkesten alkış alan Sayim Acar, hedefine bir adım daha yakalamış olurken düello turunda elenmişti.


Acar, aralık ayında tekrar O Ses Türkiye'de olacağını ifade ederek, “Geçen sene O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştım. Bu sene yine kısmetse çağrıldık. Yüksekova için elimizden geleni yapacağız. Çağırılacağımız tarihi bekliyoruz. Orda şimdi kadroda yer alıyorum. Ama tarih net olarak belli değil. Hepinizi çok seviyorum, desteklerinizi eksik etmeyiniz” şeklinde konuştu.

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