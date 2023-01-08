Yüksekovalı çiftçiler "Tarım Cebimde" uygulamasından memnun kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Ocak'ta hizmete sunulan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çiftçileri memnun bıraktı.

Yüksekova'nın en ücra köylerinde yaşayan çiftçiler yıllardır birtakım işlemler için onca yol kat ederek merkeze gelirken, şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması sayesinde tüm zorluklardan kurtuldu. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'in öncülüğünce tarım çalışanları, ilçenin 20 kilometre uzaklığındaki Yaylacık köyünde "Tarım Cebimde" mobil uygulaması hakkında çiftçileri bilgilendirdiler. Hayvancılık ve tarımla ilgili birçok işlem yapmak için Yüksekova merkeze gelen ziftçiler zaman kaybı ve yol sıkıntısı yaşarken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması onları bu sıkıntıdan kurtardı.

Çiftçilerin bu uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirten Veteriner Hekimi Adem Tufan, “Biz bugün şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylacık köyüne gelerek çiftçilerimizi bu konu hakkında bilgilendirdik. Yıllardır bir işlem için merkeze kadar onca zahmetlere giren çiftçilerimizi sevindiren uygulama hakkında bilgilendirdik. Genellikle bir hayvan kaybolduğu zaman çiftçilerimiz bizi telefonla arayıp kime ait olduğunu soruyorlardı. Şimdi ise uygulama sayesinde olduğu yerden küpe numarasını girip kime ait olduğunu bilecekler. Biz bu uygulamayı onlara anlatırken çok memnun kaldılar. Onca yol ve boşa giden zamandan kurtuldular. Bize desteklerini esirgemeyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'e teşekkür ederiz. Çünkü onun sayesinde tüm çiftçilere ulaşıyoruz. Uygulama tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Çiftçilere uygulamayı tanıtmak için köy köy gezdiklerini dile getiren Ziraat Mühendisi Seda Sevgi ise “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Tarım Cebimde' mobil uygulamasını çiftçilerimize anlattık. Artık Yüksekova merkezine gelmeden tüm işlemlerini bu uygulama üzerinde yapacaklarını anlattık ve gösterdik. Bu uygulama sayesinde onlar hiçbir eziyet çekmeden işlemlerini yapacaklar. Bu uygulama için Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçi Bahar Sağkul da, yıllardır her bir işlem için Yüksekova merkeze gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın çıkardığı uygulamayı bizde telefonlarımıza indirerek kendimizce tüm işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu uygulama sayesinde bizde rahat olduk ve fazlasıyla mutlu olduk. Bize bu güzel fırsatı sunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.