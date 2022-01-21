Yüksekovalı çocuklar soğuk havalara rağmen karnelerini aldılar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler soğuk havalara rağmen karnelerini aldılar.

Günlerdir ilçede hayatı olumsuz etkileyen soğuk havalara rağmen Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, öğretmelerinin tavsiyeleri doğrultusunda karnelerini aldılar. Karnelerini alan öğrencilere başarılar dileyen öğretmenler, daha sonra öğrenci ve aileleriyle beraber hatıra fotoğrafları çekti.

Karne sevincini öğrencisiyle yaşadığını belirten Behçet Önal isimli veli, ''Soğuk havlara rağmen öğrencilerimizle karne almaya geldik. Mutluyuz. Çünkü onların bir sene boyunca yaptıklarını gösteren bir mutluluk. Allah tüm öğrencilerimize yardımcı olsun. Hepsine başarılar dilerim'' dedi.

Velilerden Erdem Demir de, “Ben de çocuğumun yanında olmak istedim ve beraber karnesini almaya geldik. Havalar soğuk ama bu heyecan onu da unutturuyor. Bu kızımın ilk karnesi, onun için çok mutluyum. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” İfadelerini kullandı.