Yüksekovalı çocuklar tiyatro gösterisiyle eğlendi

Hatay'dan gelen Kumbara Sanat Merkezi Tiyatro Topluluğu, çocukların severek izledikleri çizgi filim kahramanlarını konu alan tiyatro oyunuyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çocukları eğlendirdi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen tiyatro gösterimi yoğun ilgiyle izlendi. Hatay'dan gelen Kumbara Sanat Merkezi Tiyatro Topluluğu, çocukların severek izlediği çizgi film kahramanlarını uyarladıkları tiyatroyla keyifli zaman yaşattı.

Tiyatro gösteriminde Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere birçok kahramanla ilgili oyunları izlediklerini dile getiren Ömür Kartal isimli çocuk, “Ben bugün annemle geldim buraya, çok eğlendik. Çünkü bizim sevdiğimiz tüm çizgi filim karakterlerini sergilediler. Özellikle Karagöz ve Hacivat sahnesini çok beğendim. İnşallah bundan sonra hep böyle güzel eğlenceler devam eder'' dedi.

Deniz Kartal isimli çocuk ise çok eğlendiğini belirterek, “İlk defa böyle bir tiyatro görme şansımız oldu. Her şey çok güzeldi. Bizi sahneye aldılar, bizimle eğlediler ve bizde doyasıya keyif aldık” ifadelerini kullandı.

Tiyatroda oynayan Hamza Ölmez de, Hatay'dan geldiklerini belirterek, “Yüksekova'da gösterimizi yaptık. Nasrettin Hoca ile Karagöz ve Hacivat oyununu Yüksekovalı çocuklarla buluşturduk. Oyunlarımıza yoğun bir katılım var. Biz ilk olarak 4 seans için geldik ama yoğun istek üzere 10 seansa çıkarttık. Bizi burada misafir eden başta kaymakamımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Yani çok mutluyuz, güzel insanlarla karşılaştık. Biz kimse gelemeyecek zannettik ama gerçekten uzaktan görüldüğü gibi değil, herkesi Yüksekova'ya bekleriz” diye konuştu.