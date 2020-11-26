Yüksekovalı çocukların kar sevinci

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kalınlığı 10 santimetreyi bulan kara en çok çocuklar sevindi.

Yüksekova'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken; Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise okulların tatil olmasını fırsat bilerek doyasıya eğlendi.

Öte yandan, yetkililer yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.