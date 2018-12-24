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Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.


Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güveç köyünde yaşayan çocuklar, hafta sonu tatillerini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kayarak geçiriyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Aşağı Güveç köyündeki çocuklar, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü bölgede kızaklarla kaymanın keyfini sürüyor. Köydeki patika yollardan kendi imkânlarıyla yaptıkları tahtadan kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturuyor.


Soğuk havaya rağmen üşümediklerini belirten çocuklar, kızaklarla kayarken çok eğlendiklerini ifade ettiler.

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