Yüksekovalı dağcı, ilk kez ocak ayında Cennet-Cehennem Vadisi'ne çıktı

Hakkari ve Yüksekova'da her sene ocak ayının başlamasıyla yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan geçilmezken, bu sene Türkiye genelinde geçen sıcak havalar da bir o kadar şaşırtıyor. Her sene kış mevsimin başlamasıyla dağcılar için zor gezilen yerler, bu sene sıcak havaların olmasıyla dağcılar için fırsat oldu. Yüksekovalı dağcı olan Ahmet Güldal, ilk kez ocak ayında 20 bin yıllık buzulların mekanı olan Cennet-Cehennem Vadisi'ne çıktı.

"Kış mevsimin sıcak günlerini yaşıyoruz"

Dağcı Ahmet Güldal, "Malum her sene yaz aylarının başlamasıyla dağcıların en çok gelmek istediği yer Cennet-Cehennem Vadisi'dir. 50 yıldır ocak ayı içerisinde ilk defa Cilo Dağı'nda bulunan Cennet-Cehennem Vadisi'ni ziyaret ettik. Manzara karşısında hayretler içinde kaldık. Her yıl 3-4 metre kar yağdığı bölge şu an bir kısmında kar kalmadığı ve iki mevsimi bir arada yaşadığını söyleyebilirim. Bu güzel manzara karşısında, tabii bunun nedeninin küresel ısınma olduğunu da biliyoruz. Çünkü geçen seneler olsaydı yoğun kar yağışında buralara gelmek mümkün değildi asla. Burada 20 bin yıllık buzullarda yer alıyor onlarda her sene gittikçe eriyorlar" dedi.