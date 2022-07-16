Yüksekovalı dağcılar Ağrı ve Reşko dağlarına zirve yaptı

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Türkiye'nin 2 yüksek dağı olan Ağrı ve Reşko dağlarına çıkmayı başardı. Dernek üyelerinin bir kısmı Ağrı Dağı'na, bir kısmı da Reşko Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Açıklamalarda bulunan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Üyesi İslam Gürdal, Yüksekova merkezden yola çıktıktan 7 saat sonra Doğubayazıt'a vardıklarını belirterek, “Burada ilk olarak İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettik. Hemen karşısında kamp çadırımızı açıp geceyi dışarıda geçirdik. Ertesi gün 3 bin 200'e tırmanış gerçekleştirdik. Burada da tekrar çadırımızı kurduk ve sabahladık. Bir sonraki gün 4 bin 200'e kadar tırmanış yapıp çadırımızı kurduk. Ertesi gün gece saat 01.00'de final yapmak için son hazırlıkları yaptık. Tırmanışa geçtik ve sabah 07.00'de Ağrı Dağı'nın tam zirvesine çıktık. İnanılmaz bir duyguydu, çünkü dünyanın farklı ülkelerinde gelen çoğu dağcıdan önce zirve yaptık. Yüksekova'mıza böyle bir gurur yaşattık” dedi.

Ağrı Dağı'na zirve yapan dağcılardan Mazlum Akdoğan ise “Türkiye'nin en yüksek dağı olarak bilinen 5 bin 156 rakıma sahip Ağrı Dağı zirvesine çıktık. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip ile zirve yaptık” ifadelerini kullandı.

Reşko Dağı'nın zirvesine çıkan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut da, “Sabah saatlerinde dağın eteklerindeki şelale ve gölleri gezdikten sonra zirve tırmanışı yaptık. 20 bin yıllık buzulları ve el değmemiş doğasıyla insanı büyüleyen görkemli bir ihtişamı var. Zorlu bir tırmanış sonucu saatler sonra Reşko Dağı'nın zirvesine ulaştık. Etkinliğe katılım sağlayan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.