Yüksekovalı dağcılar Çukurca'nın kültürel yerlerini gezdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin üyeleri, Çukurca ilçesinin kültürel yerlerini gezdi.

Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi Hakkari il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber İslam Gürdal öncülüğündeki 40 kişilik grup, Çukurca'da doğa yürüyüşü yaptıktan sonra ilçenin kültürel yerlerini gezerek günün keyfini çıkardı.

Bölgenin turizme kazandıracak her yerini tek tek tanıtmaya devam ettiklerini belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Zanyar Aykut, “Bu hafta Çukurca'ya kültür turu düzenledik. Bilindiği üzere Hakkari'nin doğal güzelliklerine kayıtsız kalamıyoruz. Dernek olarak bölgede bulunan tarihi taş değirmen, taş evler, çeltik tarlaları, Çukurca Seyir Tepesi, susam tarlaları ve eski yıkık taş evler ve eski manastırı gezme olanağı bulduk. 40 kişilik ekiple birlikte kültür turumuzda hem eğlendik hem de bölgemizi yakinen tanıma fırsatı doğdu” dedi.

Dernek üyesi Serdar Kandaş ise Hakkari'nin en ücra ama en nezih ve en yeşil ilçesi olan Çukurca'da olduklarını belirterek, “Çukurca, bölgede değirmen tahini ile adını duyurmuştur. 250 yıldan fazla bir süredir öğütülen tahin hem organik hem doğal malzemelerle üretilmesinden dolayı eşsiz ve enfes bir tada sahiptir. Bu tahini ve tarihi bir yerleri gezme fırsatı yakaladık” ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi Tuncay Tekirdağ da doğanın keşfini yapmak isteyen bir gezgin olduğunu söyleyerek, “Bu hafta kültür cazibesi ve kadim tarihin gölgesi Çukurca ilçesinde yer aldık. Çukurca; Nasturi, Keldani ve Ermenilere ait yaşam alanı olan bir tarihe sahiptir. Taş evlerin, manastırların ve geçmişin yüzü olan Çukurca, organik bir yemek kültürüne sahiptir. Günümüzde değirmen tahini ile bilinse de üzümü ile de damaklara ev sahipliği yapmaktadır. Gelin, görün ve yaşayın buraları, çünkü her yeri doğa harikası” şeklinde konuştu,