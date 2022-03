Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Şemdinli ve Derecik ilçesinin arasında bulunan kanyon ve zirvelere doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 50 kişilik grubun bu haftaki rotası Şemdinli-Derecik ilçelerinde bulunan kanyon ve zirveler oldu. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin dağlarını karış karış gezerek günün keyfini çıkardı.

YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, bugünkü rotalarının Şemdinli-Derecik bölgesi olduğunu belirterek, “Bölgede 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bölgenin saklı güzelliklerinin yanında mağlara, kanyon ve zirvelere çıkarak güzel bir gün geçirdik. Tek amacımız bölgemizin en güzel köşelerini gezip turizme kazandırmaktır. Şu an 50 kişilik grupla yol almışız. Yüksekova'da artık dağcılar bölgeyi en güzel şekilde tanıtıyor diyebiliriz'' dedi.

YEKDASDER üyesi Ahmet Güldal da, her hafta sonu bu etkinlikleri yaptıklarını belirterek, “Bu hafta Derecik bölgesine geldik. Bu hafta tamamen doğa güzelliklerini gezip yerinde tanıtacağız. Bizim şu an olduğumuz bölgede 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Bir yanımız kış, bir yanımız ise bahar diyebiliriz. Bu da bizim buradaki doğa güzelliğimiz. Bizde bu güzel doğanın içerisinde yer almaktan çok mutluyuz, huzurluyuz. Biz her geçen gün YEKDASDER ailesi olarak büyüyoruz. Bugün de 50 kişilik grupla buradayız” ifadelerini kullandı.