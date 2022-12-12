Yüksekovalı dağcılardan Nehri köyüne kültür turu

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyüne kültür turu düzenledi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 40 kişilik grup, Şemdinli bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dernek üyeleri, daha sonra Şemdinli ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Bağlar-Nehri köyünde yer alan Kayme Sarayı ve Asma Taş Köprüsü gibi tarihi yerleri gezerek daha sonra bölgede doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin Başkanı Hakan Zanyar Aykut, 40 kişilik grupla Nehri köyünün yukarı tarafında bulunan bölgenin en büyük karstik mağarası olan alanda yürüyüşe başladıklarını belirterek, “Mağaranın tabanında ve tavanında oluşmuş sarkıt ve dikitler güzel bir görüntü sunarak bize cezp etti. Mağaranın genişliği tahminen 50-60 metre ve yüksekliği ise 11 metre gibidir. Bu hafta farklı olarak kültür turu doğa yürüyüşü yaparak bölgenin tanıtılması açısından böyle bir etkinlik yaptık. Mağara etkinliğimizden sonra doğa yürüyüşü, Kayme Sarayı, Asma Taş Köprü ve şelale ziyaretiyle sonlandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Dernek üyesi Serdar Kandaş ise bu hafta Kayme Sarayı ve Asma Taş Köprüyü gezdiklerini belirterek, “Muazzam bir görüntüye sahip olan Nehri bölgesi bizi adeta 19. yüzyıla götürmektedir. Kayme Sarayı 1909-1911 yılında Seyit Muhammed Sıddık tarafından yapılmıştır. Asma Taş Köprü ise 1898 yılında Seyit Muhammed Sıddık tarafından yapılmış ve kuzey ile güney tek yönlü köprü olmakla birlikte güzel bir görüntü sunuyor. Buranın turizme kazandırılması için elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.