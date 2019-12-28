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Yüksekovalı duyarlı vatandaştan örnek davranış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan köpeklere Müslim Taşçı adlı vatandaş ekmek ve sakatat dağıttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan köpeklere Müslim Taşçı adlı vatandaş ekmek ve sakatat dağıttı.


Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışının ardından dışarıda yaşayan hayvan yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu durumu gören Müslim Taşçı isimli vatandaş, ekmek ve sakatatları hayvanlara dağıtmaya başladı.


Müslim Taşçı, "Sokak hayvanları özellikle kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeker. Hal böyle olunca çöplük alanlara giderek çöp poşetlerini yırtım yiyecek bulmaya çalışıyorlar. Bunlardan şikayetçiysek basitçe kapımızın önüne bir kap mama koyabiliriz. Sokak hayvanları bulabildikleri sınırlı sayıda yemek artığıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bende elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına ekmek ve sakatat vermeye çalışıyorum” dedi.

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