Yüksekovalı gençler ‘Akıllı durak' sistemini yaptı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 girişimci genç, İstanbul gibi Büyükşehir'de kullanan ‘Akıllı durak' sistemini yapmayı başardı.

Bilgisayar programcısı Fatih Tüner ve bilgisayar mühendisi olan Şervan Özcanan, İstanbul Büyükşehir gibi yerlerde araçlarda kullanılan ‘Akılı durak' sistemi yaparak bir ilke imza attılar. İlçede yıllardır şehir içi servislerinde yaşanan sıkıntıları hafife indirmek için ve muavinsiz sistemi hayata geçirmek için 2 girişimci genç, kendi imkânlarıyla bir ay süre ile durakları konuşarak söyleyen sistemi yaptılar. Bir ay boyunca üzerinde büyük gayret gösterdikleri akıllı durak sistemi Tüner ve Özcanan ilk olarak sistemi denemek için ilçenin şehir merkezinde çalışan şehir içi servislerinde denedi. İlk durakta bir araca ‘Akıllı durak' sistemi takarak takibe başlanmasıyla son durak olan hastane durağına kadar başarılı bir şekilde duraklar okunarak beğeni kazandı. Deneme olarak taktıkları servis aracına ve müşterilerinde binmesiyle durakların okunmasına başladı. Durakları tam başarılı bir şekilde söyleyen sistem müşteriler tarafında ilgi gördü. Servis şoförlerin sıkıntısı olan müşterilerden para isteme meselesi bile bu ‘Akıllı durak' sistemiyle son buluyor. Bu cihaz sayesinde Google Play'de indirilecek uygulamayla servis aracını aplikasyon yardımıyla aracın nerede olduğunu görebilecek.

‘Akıllı durak' sistemi yapan gençlerden Fatih Tüner, ''Yüksekova için büyük bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yüksekova gibi bir yerde kendi imkânlarımızla zor koşullarda yapılması hakikaten çok zor. Ama yine yapmayı başardık. Tabi ki bazı eksiklikler var. Onları da tamamlayacağız. Yüksekova geneli için bu ‘Akıllı durak' sistemini düşünüyoruz. Bunun için kaymakam beyle de görüşmeyi düşünüyoruz. Ayrıca kooperatif başkanı Abdurrahman beyle de görüşmeyi düşünüyoruz. Açıkçası çok güzel bir proje, çok kişi beğendi zaten. Bu Akıllı Durak sistemi İnşallah tüm Servis Şoförlerin ilgisini kazanır” dedi.

‘Akıllı durak' sistemi bir müşteri tarafında talep edildiğini söyleyen Şervan Özcanan ise, ''Sistem bir müşterimiz tarafından talep edildi. Talep üzerine düşündük en verimli bu sistemi nasıl kurabiliriz diye bu cihazı ürettik. Cihazın temel mantığı, durakların sesli bir biçimde ismini söylemesi ve ardından gelecek durağın ismini söylemesi. Onun dışında soket programıyla verileri bir serverde tutuyoruz. Bu server de istediğimiz gibi işleyebiliyoruz verileri. Yani halkımızı indirecekleri bir aplikasyon yardımıyla telefonlarına servisin ne kadar uzak olduğunu ve ne zaman yola çıkması gerektiğini bilecek. Anlık servisin konumunu görebilecek. Temel mantığı bu. Bunu içerisinde ARM – M3 işlemci bulunduğu için, gayet verimli bir cihaz. İşlem birimi ARM – M3. Oglox neom6 – GPS modülü bulunduruyor içerisinde. Ve dahili sim 800l sayesinde soket iletişim kurabiliyor ve verileri servere yükleyebiliyoruz. Tabiki tek projemiz bu olmayacak. Benim hayalim bir akıllı şehir. Şayet kaymakam bey ve belediye başkanı destek verirse şehrimiz zaten kalkınma aşamasında diyebiliriz. Zemin üzerine sağlam temeller atmak istiyoruz. Genelde büyük şehirlerde mega kentlerde kullanılan sistem. İlçemiz tabiî ki ufak bir yerleşim alanı, lakin bunların şimdiden temelleri atılması daha iyi yerlere geleceğimizin anlamına geliyor. Genel de müşterilerin itiraz ettiği, problem yaşadığı şeylerden biri durağın atlanması. Bineceği durağı geçmesinden sonra fark ediyor bunu. Bizde bu cihazı yaparak durak atlamanın önüne geçmektir” dedi.

SS.3 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıyıcı Kooperatif Başkanı Abdurrahman Tüner ise, ‘'Gençler tarafında üretilen yeni bir sistem. Bayağı güzel bir şey. Duraktan durağa yolcu duraklarını söylüyor, bu gayet güzel ve yardımcı oluyor” dedi.