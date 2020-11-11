Yüksekovalı gençler için 1.3 milyonluk proje

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan 1.3 milyon TL'lik "Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması" projesi için imzalar atıldı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan “Risk Altındaki Gençlerin Meslek Edinerek Sosyal Entegrasyonlarının Sağlanması” projesi için DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi'nde imza töreni yapıldı. Yüksekova'da bulunan risk altındaki gençlerin meslek edindirilerek istihdam edilebilirliği artırılırken, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasının ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırmasının hedeflendiği projenin imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar ve YÜTSO Genel Sekreteri ile Proje Koordinatörü Saime Mengeş katıldı.

Toplam bütçesi 1.3 milyon olan ve 1 milyon liralık kısmı hibe olarak sağlanacak proje ile ilgili açıklamalarda bulunan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, proje ile 15-29 yaş arası 200 kişiden oluşan risk altındaki gençlere mesleki ve kişisel eğitimler, rehberlik, girişimcilik, madde bağımlılığı önleme terapileri verileceğini, risk altındaki gençlerin sosyal entegrasyonlarının sağlanması için farkındalık çalışmaları yürütüleceğini kaydetti. Güray, “İstihdam edilebilirliklerinin sağlanması için İŞ-KUR ve özel sektörle bağlantı kurarak bölgede risk altındaki gençlerin eğitimine, sağlık hizmetlerine ve istihdamda yer almaya erişimlerinde destek olunacak. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mesleki ve diğer eğitimler sonucunda 120 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar da, ilklerin öncüsü olan odalarının hazırlamış olduğu bu projenin Yüksekova'ya hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.