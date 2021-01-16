Yüksekovalı gençler, kardan kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışını fırsat bilen gençler, biriken karlarla, kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı.

Yüksekova ilçesinde 2 günden buyana belli aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaşlar bunu fırsata çevirdi. Güngör Mahallesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Salar ve arkadaşları, iş yerlerinin önünde biriken karlarla kendi meslekleri olan mobilya ve elektronik eşyalarına dönüştürdüler.

"Karadan yapılan kanepe üzerinde çay keyfi"

Karla yapılan kanepeye yastıklar bırakılırken, buzdolabına kul, süsleme ve çamaşır makinesine ise cam taktılar. Kanepeye orta sehpada bırakılarak üzerinde çay içtiler. Biriken karlarla birebir yapılan mobilya ve elektronik eşyalar, yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini de çekiyor. Vatandaşlar karla yapılan kanepede oturarak hatıra resmini çekmeyi de ihmal etmediler.

"Birken karları mesleğimize dönüştürdük"

İşlerini kara döktüğünü söyleyen Esnaf Nedim Salar, "Malum dün yoğun bir kar yağışı oldu ve ardından iş yerimizin önünde çatıdan inen karla beraber dağ şeklinde karlar birikti. Bizde iş yerimizi nasıl temizleyeceğimizi bilmiyorduk. Önce kardan adam yapacaktık sonra düşündük biz mobilyacı olduğumuz için daha farklı bir fikir ürettik. Ve işi yerimizin önünde kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptık. Biz yapmasına başlayarak zaten yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini baya çekti. Yoldan geçen herkes bu yapılan malzemeleri çok sevdi. Bazı vatandaşlarda kanepeye oturarak resim çekmeyi de ihmal etmediler. Bizde biriken karları mesleğimize dökmesini güzel gördük ve baya beğenide aldık'' dedi.

Karla yapılan eserleri yoldan geçerken ilgisini çeken Servet Akkurt ise "İlçe merkezimizde baya yoğun bir kar yağışı oldu. Bu kar yağışıyla beraber esnafımız ve vatandaşlarımız yoğun kar mesaisine girdi. Yapılan kar çalışmalarından böyle güzel eserler çıktı. Bende yoldan geçiyordum ve baktım yolun kenarında karla yapılmış kanepe gördüm hemen yaklaştım ve resim çektim. Hakikaten güzel yapmış tüm arkadaşların ellerine sağlık'' ifadelerini kullandı.