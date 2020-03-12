Yüksekovalı gençlerden İran'a ‘geçmiş olsun' filmi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Farsça dili kursu eğitimi gören öğrenciler, kısa filmle İran'a ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2 yıldır devam eden Farsça kursuna giden öğrenciler, İran'da yaşanan korona virüsü hastalığı nedeniyle ‘geçmiş olsun' dileklerini kısa filmle ilettiler. Kurs öğretmeni Nizam Yüce tarafından hazırlanan ve 8 öğrencinin rol aldığı kısa film yoğun ilgi gördü.

İranlı vatandaşlara Farsça ‘geçmiş olsun' dileklerini kısa filmle ilettiklerini belirten Yüce, "İki yıldır bölgemizdeki insanlara bu dili öğretmek için çaba sarf ediyoruz. Her kurs için yoğun talep ile karşılaşıyoruz. İnsanlar dili öğrenmeye gelirken, İran'ın kültür ve medeniyetini de yakından tanıma fırsatı buluyor. Bütün dünyaya yayılmış olan böyle bir virüsün özellikle dilini öğrettiğimiz ülkede insanları çok zor durumda bırakması bizi de derinden üzmüştür. Bu yüzden acılarını onların dilinden paylaşmak istedik. Umarım sesimizi onlara ulaştırırız” dedi.