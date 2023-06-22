Yüksekovalı güreşçiler dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi adına ‘Okullararası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı elde eden güreşçiler, şimdi de dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda Armutdüzü köyünde 15 günlük kamp yapan 18 güreşçi, 2 bin 500 metre rakımda hazırlandıkları ‘Okullararası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye üçüncüsü olmuştu. 66 ilden 1200 sporcu katılmasıyla yapılan müsabakalarda yıldız erkekler kategorisinde Berkay Kılıç 45 kilogramda birinci, Alan Özçelik ve Esra Tatlı ise kategorilerinde üçüncü olmuştu.

Şampiyonada Yüksekova'ya altın madalya kazandıran sporcular, şimdi de dünya şampiyonası için ter döküyor. Bir yıllık çalışma sonucu Türkiye müsabakalara katıldıklarını ifade eden Güreş Antrenörü Ahmet Yunus Yiğit, “Yoğun bir antrenmandan sonra bölge müsabakalarına katıldık. Katıldığımız müsabakalarda çeşitli kategorilerde dereceler elde ettik. Serbest güreşte 3 madalya aldık. Bundan sonraki hedefimiz, öğrencilerimizi dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu anlamda bize destek olan Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye şampiyonu olan Berkay Kılıç ise 2 yıldır dereceye girdiğini belirterek, “Mardin'de ve Sivas'ta birinciliklerim var. Dünya şampiyonası için burada antrenman yapıyorum. Allah nasip ederse dünya birincisi olacağım” diye konuştu.

Şampiyonada üçüncülük elde eden Alan Özçelik de, “Arkadaşlarımızla birlikte güzel dereceler elde ettik. Arkadaşımız Türkiye şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlara katılmaktır” şeklinde konuştu.