Yüksekovalı kadın girişimcinin büyük başarısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bediya Yalın isimli kadın girişimci, açtığı kafede yaptırdığı ev yemekleriyle büyük ilgi görüyor.

İlçenin Dize Mahallesi'nde kadın girişimci Bediya Yalın tarafından açılan Kış Masalı Cafe'de yapılan yemekler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık bir ay önce açılan ve 2 kişinin istihdam edildiği kafede yöresel yemekler, poğaça, börek ve yaş pasta satışı yapan Yalın, geçmişte ağır hastalık geçirdiğini ve aşçılıkla tekrar hayata tutunduğunu ifade etti.

“Kadının gücünü göstermek istedim”

4 çocuk annesi Yalın, geçirmiş olduğu hastalıktan dolayı doktorların kendisine ‘evde oturup dinlenmen lazım' dediğini belirterek, “Bende inat ettim. Ne yapabilirim diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Yani kadının gücünü göstermek istedim. Şu an yanımda kızımla beraber çalışıyoruz. Evimi ben geçindiriyorum. Her türlü ev yemekleri yapıyorum. Sipariş üzerine yemekler hazırlıyorum. En çok rağbet gören yemeklerimiz, yöresel yemekler oluyor. Şimdilik bunlarla başladım, inşallah ilerde işimi büyütmeyi düşünüyorum” dedi.

“Geçmişte annem ağır bir hastalık geçirdi” diyen Yalın'ın 19 yaşındaki kızı Leysa Nur Yalın ise, annesinin doktorun tavsiyesine uymayarak iş yeri açtığını belirtti. Leysa Nur Yalın, “Annem doktorun dediğini yapmayıp tam tersine iş yeri açarak bu şekilde sağlığının daha da iyiye gittiğini gördük. Biz dışarıdan sipariş alıyoruz. Özellikle poğaça, pasta ve börek siparişi alıyoruz” diye konuştu.

Eskiden dışarıdan yemek istediklerini ifade eden Lokman Geylani ise, “Yemekleri artık burada yiyoruz. Burada ilk defa çevirmeli pilav gördüm ve ilk defa da tadına baktım. Çok güzel bir yemek, tadına doyum olmuyor. Ayrıca kahvaltı yapmak isteyenler için de tavsiye edilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Semaver tadında kahvaltı hazırlıyorlar. Herkese tavsiye ediyorum. Ev yemekleri tadında burada yemek yiyoruz. Kadın eli değdiği için çok farklı bir tadı var. Daha da gelişsin istiyoruz. Çarşıdaki lokanta yemekleri ile kıyaslandığında çok daha farklı bir yemek ortamı oluyor” şeklinde konuştu.