Y?ksekoval? kad?nlar at?l kuma?tan yeni k?yafetler tasarl?yor

HAKKAR? (?HA) ? Hakkari'nin Y?ksekova Halk E?itim Merkezi M?d?rl??? b?nyesinde a??lan kurslarda e?itim g?ren kursiyerler, at?l durumdaki k?yafetleri de?erlendirerek yeni k?yafetler tasarl?yor.

Y?ksekova Halk E?itim Merkezi M?d?rl??? b?nyesinde a??lan ?geri d?n???m giyim ve nak??' kursuna kat?lan kursiyerler, kullanmad?klar? eski k?yafetleri ??pe atmak yerine ??rendikleri tekniklerle hem israf?n ?n?ne ge?iyor hem de yeni ?r?nlere ?eviriyor. Ya?lar? 15 ila 45 aras?nda de?i?en 17 kad?n?n kat?ld??? kursla ilgili bilgiler veren usta ??retici Arife Gemicio?lu, ?5 y?ld?r Y?ksekova Halk E?itim Merkezi M?d?rl???nde usta ??reticilik g?revini yapmaktay?m. Kad?nlara i? ??retmek, yeni ?eyler ??retmek ho?uma gidiyor. Yakla??k 2 ayd?r buraday?z. 17 kursiyerim var. Kursiyerler maddi imk?ns?zl?klar nedeniyle kuma? alam?yorlar. Kursiyerlerimle beraber kuma? hakk?nda neler yapabiliriz konusunda d???nd?k ve geri d?n???m fikri olu?turmaya ?al??t?k. Eski kuma?lardan yeni ?eyler ?retmeye ba?lad?k. Artan kuma?lar? de?erlendirdik ve bu sayede ??rencilerim hem kuma?lar?n? de?erlendirdiler hem de g?zel ?eyler ??rendiler. ??renciler s?rekli sipari? al?yor, biz bu sipari?leri haz?rlay?p sat?yoruz. Elde etti?imiz gelirlerle ??renciler kendi ev b?t?esine katk?da bulunuyor ve yeni kuma?lar almaya ?al???yoruz. Kursumuza talep ?ok var. Kad?nlar?n bu mesle?i ??renmelerini ?ok istiyorum. Bu kursu a?mam?za imk?n sa?layan Y?ksekova Kaymakaml???m?za, ?l?e Milli E?itim M?d?rl??? ve Halk E?itim Merkezi M?d?rl???ne te?ekk?r ediyorum? dedi.

?G?zel vakit ge?iriyoruz?

Kursa 2 ay ?nce ba?lad???n? s?yleyen Zahide Akdo?an isimli kursiyer ise, ?Kursumuzda evdeki eskimi? ve fazla kuma?lar?m?z? de?erlendiriyoruz. ?u ana kadar yeni kuma?la hi? ?r?n ?retmedik. Tamamen eski kuma?lardan ?r?nler ?retiyoruz. Evdeki i?lerimizi tamamlad?ktan sonra kursa geliyoruz. Burada g?zel vakit ge?iriyoruz, yeni arkada?l?klar edindik. T?m kad?nlara

tavsiye ediyorum? diye konu?tu.

Zehra Yorgun isimli kursiyer de, kuma? ve makine yard?m? talebinde bulunarak, ?Bu konuda bizlere yard?m ederlerse ?ok

mutlu oluruz. Evdeki t?m eskileri kulland?k, ?o?u zaman kom?ular?m?zdan eski kuma? istiyoruz. ?zellikle geri d?n???m konusunda ?ok ?ey ??rendik. ??pe at?lacak kuma?? biz burada farkl? bir ?r?ne ?eviriyoruz. Bu konuda eme?i olan herkese te?ekk?r ediyorum? ifadelerini kulland?.

Kursu ziyaret eden Halk E?itim Merkezi M?d?r? Osman Do?an, il?ede yakla??k 420 kursun oldu?unu ifade ederek, ?Y?ksekova'da diki? nak??, el sanatlar? ve giyim kurslar? konusunda ?al??malar?m?z var. Diliyoruz ki kad?nlar?m?z bu alanlarda daha ?ok ?al??s?n, daha ?ok sosyal hayata kat?labilsin. Kurslar?m?z?n daha verimli olabilmesi i?in s?rekli denetleyip ziyaret ediyoruz. ?nan?yoruz ki bu kurlar?m?z? daha ileri seviyeye ta??yaca??z? ?eklinde konu?tu.