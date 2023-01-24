Yüksekovalı kadınlar fistan giyip yöresel yemek yaptı

Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler ve kursiyerler, yöresel elbiseler giyip 35 çeşit yöresel yemek yaparak 500 kişiye ikram etti.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yüksekova Yöresel Yemekler' etkinliğinde 35 usta öğretici ve kursiyer hünerlerini sergiledi. Yöresel kıyafet giyerek misafirlere yemek servisi yapan kursiyerler, yöreye ait yaptıkları 35 yemeğin isimlerini ve yemek içerisinde bulunan malzemeler hakkında bilgi verdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, 35 çeşitten oluşan yöresel yemek yaptıklarını söyleyerek, “Yüksekova'mızda özellikle kışın tüketilen yemeklere yer verdi. Buradaki amacımız, vatandaşlarımıza yöreye ait yemekleri tanıtmaktır. Bizde burada bu yemekleri vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıttık. 35 kursiyerimiz tarafından hazırlanan bu yemekleri 500 kişiye ikramda bulunduk” dedi.

Kursiyer Hamdiye Yağan ise yöreye ait yemekler yaptıklarını ifade ederek, “Yöreye ait fistanlar giyip, yöresel yemekler yaptık. İlçenin tanıtımı açısından çok güzel oldu. Yaptığımız bu yemekleri ücretsiz bir şekilde 500 kişiye ikram ettik” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Yüksekova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, kursiyerler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.