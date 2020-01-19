Yüksekovalı kadınlar kanser hakkında bilgilendirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kanser Erken Teşhiş Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından kadınlara kanser hakkında bilgi verildi.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen “Yüksekova'da Kadın Olmak” projesi kapsamında, kadınlara kanser hakkında bilgi verildi. Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği tarafından organize edilen bilgilendirme seminerinde, Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhiş Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekibi tarafından kadınlar bilgilendirildi. Renkli Eller Sanat Atölyesi'nde düzenlenen seminerde, Dr. Gamze Menküç, Dr. Asuman Okur ve Dr. Zeynep Sarıkaya, kadınlara kanser hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Seminerden sonra açıklama yapan dernek başkanı Hatice Temir, “KETEM ile işbirliği içerisinde 50 kadına kanser hakkında bilgi verildi. Amacımız kadını her alanda bilgilendirip, kadını güçlü kılmak. Ülkemizde özellikle her yıl kanser vakaları çoğalıyor. Ne yazık ki erken teşhis çok az. KETEM'e gidip erken taramadan geçen kadınlar da çok az. Biz bunun önüne geçmek için KETEM ile işbirliği içerisinde devam etmeyi hedefliyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Saha çalışmasında kadınlar KETEM'in ne olduğunu bile bilmiyorlar. Biz bunun için farkındalık oluşturmak istedik” dedi.