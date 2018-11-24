Yüksekovalı kadınlar, Konya Valisi Toprak'ı ziyaret etti

Hakkari Yüksekova ilçesinde değişik kurumlarda görev yapan kadınlar, Konya'ya atanan Hakkari eski Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ettiler.

Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan ve Yüksekova Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan, Yüksekova Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir ile birlikte Konya valiliğine atanan Hakkari eski Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Yüksekova'daki kadın dayanışması'' adı altında Yüksekova Aile Destek Merkezi, Yüksekova Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Yüksekova Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği yetkililerini 17 Aralıkta'da Konya'ya davet etti.

Ziyaretten sonra Konya'da tarihi yerlerini gezen Yüksekovalı kadınlar, daha sonra Konya'dan ayrıldılar.