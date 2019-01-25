Yüksekovalı kadınlar Konya'daki “Reng-i Hakkari” programına katıldı

Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hakkari'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından sahne alan Reng-i Hakkari, Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi sundu. Programa katılan Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan; Konya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Hakkari'nin eski ve Konya'nın şimdiki Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ın daveti üzerine Konya'da sahne alan Reng-i Hakkari grubunun etkinliğine katıldı. Muhteşem bir sanat gösterisiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Reng-i Hakkari grubunun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bütün ekibi canı gönülden kutluyoruz” dedi.