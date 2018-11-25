Yüksekovalı kadınlardan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Erdem'e ziyaret

Yüksekovalı kadınlar, Yüksekova-Ankara arasındaki gönül köprüsünü daha iyi geliştirmek için gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımcısı Ahmet Erdem'i ziyaret ettiler.

Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan, Yüksekova Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan ve Yüksekova Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımcısı Ahmet Erdem'i makamında ziyaret ettiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ise Yüksekovalı kadınları tebrik ederek, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'den Yüksekova'da ikinci Aile Destek Merkezinin açılmasını ve kadınlar için gezi programları için desteklerini istedi.

Aile Destek Merkezi Müdürü Özcan tarafından Bakan Yardımcısı Erdem'e verilen hediyenin ardından makamdan ayrıldılar.