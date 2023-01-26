Yüksekovalı kadınlardan 'Okuma Yazma Seferberliğine' yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği'ne Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursları sayesinde kadınlar okul sıralarında ders görmeye başladı. Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği' projesi ile ilçenin Mezarlık Mahallesi'nde bulunan Gazi İlk ve Ortaokuluna giden 30 ile 65 yaş aralığındaki kadınlar, öğretmenleri sayesinde okuma yazma öğreniyor. Hayatında okula gitmeyen ve okuma yazma bilmeyen kadınlar, aldıkları bu kurslar sayesinde hayallerine gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Verilen kursları yerinde gezen Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, okul yöneticilerinden bilgi alırken, ders gören kadın öğrencilerle bir araya geldi. Okuma yazma kurslarının Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açıldığını söyleyen İskender Akdoğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu ‘Okuma Yazma Seferberliği' çerçevesinde bugün 65 kursumuz yer almaktadır. Bu kurslardan 446 öğrencimiz faydalanmaktadır. Temel amacımız, okuma yazma bilmeyen öğrencilerimiz kalmasın diyoruz. Bizde bu çerçevede tüm okullarımızda kurslarımızı açıyoruz. Bu kursa gelen öğrencilerimiz gerçekte iyi fayda alıyorlar” dedi.

“Kadınlarımız artık okuma yazma öğreniyor”

Okuma yazma kursuna gelen 65 yaşındaki kadın öğrencilerin de olduğunu belirten Öğretmen Gülfen Barut, “2 haftadır başlatılan bu okuma yazma seferliğinde kadınlarımıza ders veriyoruz. Kursun amacı, yetişkin öğrencileri topluma kazandırmaktır. Özellikle dışarıya çıkan kadınlarımız, okuma yazma sayesinde öğrendikleriyle artık hayatlarına iyi bir şekilde yön verecekler. Bu kursun hem kendileri hem de çocukları için çok gerekli olduğunu düşüyorum. 30 ile 65 yaş aralığında devam eden öğrencilerimiz var. Verilen bu kurslara çok ilgi duyuyorlar ve inşallah hepsi de en iyi şekilde hakkını verecektir” ifadelerini kullandı.

Okuma yazma kursunda memnun kaldıklarını belirten kadınlar ise “Bizde artık okuma yazma öğreniyoruz. Yıllardır gittiğimiz her kapıya okuma yazma bilmediğimiz için sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi ise bize verilen kurslar sayesinde en güzel şekilde öğreniyoruz ve bunu dışa aktarıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dediler.