Yüksekovalı kadınlardan yılsonu sergisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki aile destek merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadın kursiyerler tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan aile destek merkezi binasında düzenlenen yılsonu sergisine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, kurum amirleri, STK temsilcileri, Ankara'da bulunan Kadınları Toplumsal Destekleme Derneği Başkanı Müjgan Erdem ve çok sayıda kadın katıldı. İlk olarak aile destek merkezinde çeşitli alanlarda kurslarını tamamlayan kadın kursiyere Kendüzler ve Gürdoğan tarafından sertifika verildi. Aile destek merkezi ile Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda hazırlanan ürünlerin sergilendiği sergi protokol tarafından gezildi.

Kendüzler ve beraberindekiler, kadın kursiyerleri sınıflarında da ziyaret ederek, kurslar hakkında bilgi aldı. Burada bulunan anasınıfını da ziyaret eden Kendüzler, çocuklara oyuncak verdi.