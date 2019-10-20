Yüksekovalı kardeşler sobacılık mesleğini sürdürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Cumhur ve Yakup Metin kardeşler, baba mesleği sobacılığı sürdürüyor.

Cengiz Topel Caddesi Kasaplar Sokağı'nda faaliyet sürdüren Metin kardeşler, babadan kalma sobacılık mesleğini günümüzün teknolojisine rağmen sürdürmeye devam ediyor. Yıllık 300'e yakın soba yapan kardeşler, kış mevsimi öncesi değişik ebatlarda sobalar üretiyor. Kardeşlerden 27 yaşındaki Cumhur Metin, 25 yıla yakındır aile olarak sobacılık mesleğini yaptıklarını ifade ederek, “Göründüğü gibi soba imalatı yapıyoruz. Yılda en az 300 soba imalatı yapıyoruz. Tabii çeşit bakımında değişiyor bu sobalar. Malum 25 senedir bu işi yapıyoruz. 25 sene önce işlerimiz daha iyiydi. 6 seneden beri işlerimiz düştü. Hem teknoloji geliştiği için hem de yaşam şartları uygun olduğu için millet artık soba almıyor. Kalorifer sistemine geçildiği için soba satışlarımız ve imalatımız yavaşladı. Buna rağmen biz soba imalatına devam ediyoruz, satışlarımıza devam ediyoruz. Yılda toplam 250-300 arası soba yapıyoruz. Malum Yüksekova'nın kışı çetin geçiyor, onun için biz de bu kışa karşı dayanıklı sobalarımızı yıllardır aynı şekilde yapıyoruz” dedi.

42 yaşındaki Yakup Metin ise, tüm zorluklara rağmen helalinden ekmeklerini kazanıp evlerine baktıklarını söyleyerek, “Teknolojiye rağmen 25 yıldır aile olarak mesleğimizi sürdürüyoruz. İmkanları olmayan vatandaşlarımız için elimizden geleni yaparak dayanıklı sobalar yapıyoruz” diye konuştu.

Hayrettin Sancar isimli müşteri, kışa hazırlık yaptıklarını belirterek, “Malum kış kapıda, bizde önceden hazırlıklarımızı yapmak için soba ve soba için gereken malzemeleri alacağız. Kış boyunca bu sobayla ısınacağız” şeklinde konuştu.