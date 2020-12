Yüksekovalı kolej öğrencilerinden uzaktan eğitime destek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Özel Teknokent Koleji öğrencileri, uzaktan eğitime destek vermek için çektikleri videoyla dikkat çektiler.

Yüksekova Teknokent Kolej öğrencileri, korona virüs sürecinde uzaktan eğitimin daha iyi geçebilmesi için videolar paylaşarak uzaktan eğitime destek verdiler. Yüksekova Özel Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bilgi senin olduğun her yerdedir" ilkesinden yola çıkarak arkadaşlarına ve herkese umudu, olumlu düşünmeyi, pes etmemeyi hatırlatan mesajlarını videoya çektiler.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zübeyt Bartin,tüm dünyada korona virüsle mücadele yapıldığını belirterek, “Gönül isterdi ki şu an okulda olalım, öğrencilerimizin dertlerini, sorunlarını, isteklerini, heyecanlarını, umutvar olma hallerini yüz yüze konuşalım, dinleyelim. Ne yazık ki bu virüsten en çok etkilenen eğitim ve öğretim oldu. Her şeye rağmen biz dün olduğu gibi bugün de aynı şeyi tekrarladık. Öğrencilerimiz ile aramıza asla mesafe girmeyecek. Biz onlara yol olduk, onlar da yolcu. Biz yolcularımızı son durağa kadar, üniversiteye sapasağlam getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En önemlisi de onlara her şeyden önce vicdanlı birer öğretmen, avukat, doktor, mühendis olmayı öğütledik. Biz öğrencilerimiz ile yürümeye, onlarla yol arkadaşı olmaya, onları dinlemeye, onları ailemizin en kıymetli fertleri olarak bilmeye devam edeceğiz. Bahtları gibi yolları da açık olsun güzel yürekli öğrencilerimizin" dedi.