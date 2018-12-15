Yüksekovali milli antrenör İsviçre'de Türkiye'yi temsil etti

İsviçre'nin Lenzerheide kentinde düzenlenen uluslararası Kayak Biathlon yarışmasına Yüksekovalı Milli antrenör Bayram Ören ile Ankara'dan Zeynep Elif Durlanik katıldı.

İsviçre'nin Lenzerheide kentinde 4-12 Aralık tarihleri arasında yapılan kamp ve uluslararası Kayak Biathlon yarışmasına Türkiye ile beraber 15 ülke katıldı. Yüksekovalı milli takım antrenörü Bayram Ören ile Ankara'dan Zeynep Elif Durlanik ve Ağrı'dan Okan Alalma katıldı.8 gün süren kamp ve sonunda yapılan yarışmada Okan Alalma 5., Zeynep Elif Durlanik ise 7. oldu.