Yüksekovalı öğrenciler acı hadiseleri yaptıkları resimlerle umuda çevirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Gazi Ortaokulu öğrencileri, yaşanan acı olayların fotoğraflarına umut katarak resme döktüler.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Işık öncülüğünde hazırlanan “Küresel Mutluluk” isimli proje kapsamında 20 öğrenci, acı olayların fotoğraflarından esinlenerek yaptıkları mutluluk dolu resimleri sergiledi. Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen sergiye Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Kendüzler ve beraberindeki heyet, resimleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Katılımcılardan tam not alan serginin ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Işık, “Küresel Mutluluk isimli proje kapsamında resim sergisi düzenledik. Çocuklarımızın bu dünyada yaşanan olumsuz olayları kendi dünyalarında pozitif hale getirerek, hayal dünyaları ile birleştirerek somut bir şekilde resimlemelerini istedik. Kendileri proje kapsamında çok emek harcadılar. Tabi ki aksaklıklarımız da oldu. Küçük çocuklarımızın hayallerini yansıtmada yaşadıkları zorluklar oldu. Ama bu dünyayı hayal olarak da olsa güzel sunmaya çalıştılar. Kaymakamımız da teşrif etti, kendilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Konseptte ben görevli idim. 20 öğrencim katıldı. Öğrencilerim kendilerini göstermeye çalıştılar. Toplamda 30 tane resim sergilendi. Böyle projelere devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.