Yüksekovalı öğrenciler, sporda düzenlenen şampiyonlarda başarılar elde etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 ay boyunca çeşitli spor dallarında hazırlanan öğrenciler, Türkiye şampiyonalarında dereceler yaparak, üstün başarılar elde etti.

Yüksekova ilçesinde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde dereceler elde eden öğrencilere hediyeler verilirken, öğrenciler Dünya Şampiyonası için ter dökmeye başladı. İlçenin Yeni Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda okuyan ve "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde okula kazandırılan spor malzemeleri ile 6 ay boyunda çalışan öğrenciler ulusal düzeyde derece elde etti. Beden eğitimi öğretmeni Siti Ören tarafından 6 ay boyunca kayak, atletizm, wushu, tenis ve gülle dallarında çalıştırılan öğrenciler göstermiş oldukları çabalarının karşılığını önemli dereceler elde ederek aldı.

Yaş-kış demeden çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Kayak Antrenörü Siti Ören, "Ben çocukluğumdan beri sporla uğraşıyorum. Okulda 110 öğrenci 14 farklı branşlarda aktif spor yapıyor. Çok güzel başarılar elde ettik. 4 öğrencimiz Türkiye'de derece yaptı. Atletizmde 800 metre anilik Türkiye şampiyonu olan var. Gülle de Türkiye şampiyonumuz olan var. Kayakta şampiyon olan öğrencimiz var. Teniste şampiyon olan öğrencimiz var, wushu da şampiyon olan öğrencimiz var. Bu başarılar hep devam edecek. Artık Yüksekova sporla anılacak. Burada çok güzel bir potansiyel var. Öğrencilerimiz çok yetenekli. İnşallah öğrencilerimizi güzel yerlere götüreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimde eşitliği sağlamak amacıyla "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde bizim okuldaki öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı. Dağıtılan spor malzemeleriyle öğrencilerimiz daha güzel hedefler için yoğun bir mesai harcıyor. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e, Hakkari İl Valimiz İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve okul müdürümüze teşekkür ederiz. Biz hava koşullarına bakmadan her mevsimde başarı için çalışmamalarımızı sürdüreceğiz. Biz zaman zaman eksilere rağmen antrenmanlarımızı yaptık ve yapacağız. Dünya şampiyonası için tüm hızıyla çalışıyoruz" dedi.

"Okullarımızı en üst düzeye getirerek en iyi koşulda eğitimler veriliyor"

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ise, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' ilçemizde de başarılı bir şekilde uygulandı. Şükür meyvelerini verdi. Bu çerçevesinde fiziki anlamada ve tüm spor dallarıyla okullarımıza spor malzemeleri kazandırıldı. Okullarımızı en üst düzeye getirerek en iyi koşulda eğitimler veriliyor. Biz de burada başarılar elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Umarız bu başarılar daha güzel yerlere gidilecektir. Bu anlamda esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Hakkari Valimiz İdris Akbıyık, Kaymakamımız Ömer Çimşit ve Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

Okulda öğrencileri ziyaret eden Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, sporda kademe yapan öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.